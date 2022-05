© Montage IPM et Belga

Les choix posés par le guide Michelin (désormais uniquement disponible en version digitale) ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures. Et ses détracteurs sont une fois de plus montés au créneau, défendant notamment le fier symbole qu’est le Comme chez Soi. Une institution privée d’une étoile suscitant l’ire et l’incompréhension de bon nombre de gastronomes.

Depuis quelques années déjà, les critiques fusent envers… les critiques du guide pneumatique. Jadis, personne n’osait remettre en cause les étoiles attribuées ou retirées par le Michelin et ses jugements. Mais, depuis quelques années, l’omerta se fissure de toutes parts.