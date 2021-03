La dernière humeur par Jean-Marc Gheraille.

Après avoir paniqué sans doute de manière exagérée il y a huit jours, le Codeco a (un peu) ouvert les vannes. Les décisions prises devaient en fait déjà l’être vendredi dernier. L’augmentation de la bulle extérieure (au contraire de l’intérieure où vous ne pouvez toujours pas inviter simultanément dans votre salon votre père et votre mère) et l’enseignement en présentiel comme on dit ont été les premiers à recevoir l’aval de nos dirigeants.