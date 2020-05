Non, Dutroux n’a pas changé © VTM Edito Jean-Marc Gheraille

" Je suis innocent ."

C’est Marc Dutroux qui parle. Celui qui a enlevé, violé, séquestré Sabine et Laetitia et tué ou laissé mourir Julie, Melissa, An et Eefje. Dans une vidéo volée à la prison de Nivelles, et diffusée par la chaîne néerlandophone VTM, il continue à nier l’évidence. (...)