C’était le chaos ce mercredi pour les auditeurs et téléspectateurs de la RTBF. Ou plutôt, le grand silence sur la plupart des antennes. La faute à une coupure de courant constatée à la mi-journée et à une série de malédictions qui feraient passer Stéphanie de Koh-Lanta pour la plus chanceuse des aventurières malgré ses cinq boules noires…