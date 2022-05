Un édito signé Jean-Marc Gheraille.

Fermées pour cause de Covid durant deux ans, les boîtes de nuit ont (enfin) relancé les sunlights, les stromboscopes et gonflé les décibels. Elles peuvent à nouveau faire danser les jeunes et les moins jeunes jusqu’au bout de la nuit. Malheureusement, un nouveau phénomène très inquiétant vient ternir le come-back de cette ambiance festive. qui nous avait tant manqué.