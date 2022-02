Un air de liberté souffle sur la Belgique. Tous les indicateurs de l’épidémie sont en baisse, les hôpitaux se vident de patients Covid et l’immunité naturelle est en progrès. À côté de ça, des traitements sont en développement et suscitent beaucoup d’espoir dans l’optique de contrôler le virus à côté de la vaccination. Mais l’épidémie de Covid-19 n’a pas disparu comme par magie. Et l’histoire nous a montré que les pronostics les plus optimistes se sont révélés les plus dangereux.