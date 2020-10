Le moment était crucial. En plein coeur d'une seconde vague qui déferle sur le pays, à l'heure où certains services de soins intensifs sont débordés, à l'heure où une partie de l'Europe se reconfine, les Belges redoutaient la prise de parole de nos autorités ce matin, à l'issue du Comité de Concertation tenu hier soir. Qu'ils soient rassurés : les annonces de ce matin s'apparentent à un léger resserrage de vis. En rien à un quasi-confinement, ni partiel, ni total. On parle d'un Bergame belge ? Les infirmiers appellent au secours ? La réponse : sport pro à huis clos, parcs d'attraction fermés (mais pas les parcs animaliers pour ce qui est des zones extérieures, allez comprendre !) et mesures plus strictes dans l'enseignement supérieur. That's all, Folks.

Il est noble de jouer la carte de la responsabilité et de la solidarité de chaque citoyen. Mais sera-ce suffisant ?