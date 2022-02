À force de toujours vouloir être sur le devant de la scène et d’avoir plus d’idées que le voisin, les hommes (mais aussi les femmes) politiques se prennent parfois les pieds dans le tapis. Et bonjour le rétropédalage quand les réseaux sociaux, pure invention du XXIe siècle, s’emparent de l’affaire et se moquent. Le président du PS (ou du Parti Ouvrier Belge) Paul Magnette aurait mieux fait de malaxer sept fois la pâte de son pain avant de parler. Sa phrase "Je veux faire de la Belgique le premier pays sans e-commerce" chez nos confrères néerlandophones d’Humo a fait l’unanimité. Contre elle.