Nos Diables s'apprêtent donc à défier la Grèce, ce soir, en match préparatoire d’un énième Euro que les Héllènes ne joueront pas, le Bateau pirate grec étant échoué sur l’île de la déroute sportive depuis sa dernière participation à un tournoi majeur, le Mondial de 2014.

Un Euro que la Grèce a, n’en déplaise, remporté en 2004. Cette victoire à la Pyrrhus reste l’un des événements sportifs majeurs les plus décriés de l’ère moderne. On entend tout sur “Grèce 2004”, mais plus souvent qu’autre chose “holp-up”, “anti-football”, ou “arnaque”. Dans un monde où le storytelling consacre les perdants magnifiques mais déteste les gagnants pragmatiques, le sacre grec, forgé à coups de défense robotique, de résistance à l’adversaire et de centre-tête pour arracher le 0-1, est honni. Il est temps de lever le bouclier pour défendre le miracle de 2004, malgré la subjectivité (assumée !) de votre serviteur, dont la consonance du patronyme n’aura pas échappé à votre perspicacité.