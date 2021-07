Un édito d'Alexis Carantonis.

On l’a dit, on va le redire et on espère avoir encore à le dire longtemps : la vague de solidarité venue de citoyens et citoyennes touchés par le drame des sinistrés est fantastique. Heureusement, serait-on tentés d’écrire : ce do-it-yourself s’avère, à en croire les nombreuses voix qui s’élèvent avec de plus en plus de véhémence, indispensables face à l’inertie actuelle reprochée à la Croix-Rouge en certains endroits sinistrés.