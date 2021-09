L’élection du président de la République française est programmée les 10 et 24 avril 2022.

Mais tous les candidats et les candidates, ou du moins celles et ceux pressentis, stationnent dans les starting-blocks. La campagne s’annonce mouvementée dans un pays plus fragmenté que jamais. Des Gilets jaunes à la crise sanitaire, la France s’apparente à une énorme pétaudière.