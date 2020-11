N’appelez pas à la rescousse Messieurs Bescherelle, Larousse et Grévisse. La faute d’orthographe est volontaire car elle fait référence à l’une des affaires judiciaires françaises les plus suivies et les plus insolites du 20e siècle. En 1991, Ghislaine Marchal, riche propriétaire, est retrouvée assassinée dans sa villa de Mougins sur les hauteurs de Cannes. Sur les lieux du crime, une inscription ensanglantée « Omar m’a tuer » sur une porte va devenir l’une des pièces à conviction les plus célèbres de la planète. Après avoir été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, Omar Raddad, le jardinier des lieux, a été partiellement gracié en 1996 par le président Jacques Chirac. Aujourd’hui encore, cette affaire n’a pas été résolue et est devenue une Jean-Marc Gheraille cold case.

La planète entière, sauf à quelques rares exceptions, se réjouit de la défaite de Donald Trump lors de la présidentielle américaine. Même si le golfeur n’a pas encore entériné son revers, ça swingue pour Joe Biden et son équipe. Néanmoins, sans tomber dans la démagogie pure et dure, la crise du coronavirus a pesé lourd dans le scrutin. Si l’élection avait eu lieu en février 2020, il est plus que probable que Trump aurait rempilé pour quatre nouvelles années à la tête de la première puissance mondiale.

(...)