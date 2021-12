Un édito signé Jean-Marc Gheraille.



La Covid et ses multiples feuilletons, la mort et l’enterrement festif du Grand Jojo, les manifs à répétition. L’actualité belgo-belge devant nos yeux nous a un peu fait perdre de vue l’interminable procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Pourtant, avec des prévenus belges dans le box des accusés terroristes, il se poursuit inlassablement. Et la Belgique, en tout cas ses services chargés de repérer, pister et contrôler les convertis à l’islamisme radical, en prend pour son grade. Nos oreilles sifflent.