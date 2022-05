Le monde, mi-médusé, mi-repu dans une putassière curiosité, s’accroche au procès qui oppose la star déchue Johnny Depp à son ex-compagne Amber Heard. On "consomme" ce procès comme on bingewatche une série haletante sur Netflix. Mais le mélange des genres a ses limites : les faits sont graves et lourds.

(...)