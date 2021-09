Même si, notamment à Bruxelles et dans les zones sinistrées par les inondations, elle possédait un goût masqué ou amer, la rentrée scolaire a eu lieu pour les maternelles et les primaires.

Après deux années chahutées par la Covid, durant lesquelles le niveau de l’enseignement n’a pas pu être maintenu malgré les efforts des profs et instituteurs, ce come-back à une certaine forme de normalité ne peut et ne doit pas cacher l’enjeu essentiel : l’éducation de nos enfants.

De la tentative (ratée) du rénové au futur Pacte d’excellence, notre système n’est peut-être pas le plus performant mais il n’a pas engendré non plus que des idiots et des analphabètes. Souvent pointés du doigt pour des avantages qui ne sont que fictifs (congés scolaires, horaire prétendument allégé…), les profs n’en demeurent pas moins la plupart du temps des passionnés.