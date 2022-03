Un édito d'Alexis Carantonis.

La ministre Désir le tient, son momentum. Son trophée. La voici votée, l’ambitieuse réforme des rythmes scolaires. Les élèves francophones n’iront désormais plus à l’école plus de sept semaines d’affilée. Toutes les vacances passent à deux semaines - hormis le congé d’été, écourté. Était-ce la plus urgente des mesures à mettre en œuvre dans un enseignement francophone dont le niveau périclite dangereusement ? Sans doute pas. Est-ce pour autant une réforme inappropriée ? Pas davantage !