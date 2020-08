Une dernière humeur signée Thierry Remacle.

La rentrée scolaire pour tous, cinq jours par semaine, est une sage décision, frappée au coin du bon sens, sur les plans pédagogique, social et de la santé, aussi. De la santé ? Oui, parce que cette position adoptée par les acteurs de l’enseignement, vendredi, est une marque de confiance envers les élèves du secondaire à qui il sera demandé de porter le masque buccal tout au long de la journée, à l’exception des temps de pause et des activités sportives.

Cinq mois après la suspension des cours lorsque la crise sanitaire a frappé notre pays, nos adolescents, dans leur grande majorité en tout cas, ont compris la gravité du Covid-19 et l’importance de respecter les gestes barrières. Hygiène des mains, gel hydroalcoolique, maintien des distances et masque : ils connaissent la recette et sont à même de l’appliquer.