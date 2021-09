Un édito signé Yannick Natelhoff.

La question de l’instauration d’un pass sanitaire élargi à Bruxelles suscite un important débat tant au niveau politique qu’au sein de la population. L’objectif est à peine dissimulé : il vise à rendre la vie des non-vaccinés la plus difficile possible pour les convaincre à finalement se faire injecter ce vaccin qu’ils aiment tant détester, et ainsi faire progresser un taux de vaccination bruxellois qui peine à dépasser les 65 %.