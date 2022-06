La crise qui nous frappe est réelle, et catastrophique pour les ménages aux revenus les plus faibles ainsi que pour la classe moyenne. Les files s’allongent au mont-de-piété, les CPAS ont du boulot par-dessus la tête, les banques alimentaires voient défiler des familles dont les deux parents ont un boulot, un salaire décent, mais n’y arrivent plus. Le quasi-triplement, parfois, de la facture d’énergie ; l’essence à plus de 2 € ; les prix alimentaires qui flambent ; l’indexation des loyers qui fait frémir tout locataire : tout cela fait très mal. Personne ne nie cette réalité.

(...)