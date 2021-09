En deux jours de procès des sanglants attentats de Paris, le seul terroriste volontairement rescapé, Salah Abdeslam, a déjà fait le show.

Pour se plaindre de ses conditions de détention mais aussi pour jouer les avocats de ses coaccusés. Des prises de paroles intempestives qui font craindre non seulement que cette petite frappe de Molenbeek n’a pas changé en six ans, mais surtout qu’il ne va sans doute pas apporter le moindre détail, ni la moindre précision, sur la programmation et l’exécution de la mise à mort de 130 personnes.