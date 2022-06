À partir du 6 juillet prochain, tous les véhicules nouvellement homologués par l’Union européenne devront être équipés d’une boîte noire. Sur le papier, le dispositif est séduisant puisque l’outil, précieux, doit permettre aux forces de l’ordre - et uniquement à elles - de récupérer les données des véhicules impliqués dans un accident grave, pour en déterminer les causes et responsabilités.