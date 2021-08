Edito: stop aux classes en quarantaine EditoEdito Nawal Bensalem © D.R.

Même s’il semble à peine commencer, l’été est plus proche de la fin que de son arrivée et dans deux semaines, c’est déjà la rentrée. Code rouge, vert, orange… personne ne sait encore comment se déroulera le retour en classe. La ministre de l’Enseignement prévoit une concertation avec le secteur dès la semaine prochaine. Les experts du Gems n’ont pas attendu pour plaider ce vendredi en faveur du maintien du port du masque à l’école. Une position jugée trop sévère par l’épidémiologiste Yves Coppieters. Il n’a pas tort. Pourquoi imposer aux enfants des mesures similaires à celles vécues l’année dernière alors que la situation sanitaire n’est plus comparable.