Et une claque pour les indépendants qui se battent pour sauver leur restaurant ! Alors qu’un grand pourcentage est au bord du gouffre financier et moral, Marc Raisière, le CEO de la banque Belfius, sauvée de la banqueroute par l’État belge et donc les contribuables salariés et indépendants, n’a pas hésité à leur enfoncer encore un peu plus la tête sous l’eau. Violent pour un secteur à l’arrêt qui draine des dizaines de milliers d’emplois. Il s’est excusé ce lundi mais le mal est fait.

