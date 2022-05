Voilà plusieurs jours que les travaux dans le tunnel Trône enquiquinent les automobilistes qui viennent du nord de Bruxelles et passent par le tunnel Léopold II (pardon, Annie Cordy). Pour rallier leur lieu de travail, ceux-ci doivent désormais rivaliser d’ingéniosité pour arriver à bon port. Pas grave, soyons de bonne volonté : et si c’était l’occasion de prendre les transports en commun, alternative si chèrement prônée par nos autorités bruxelloises ? Eh, bien on a testé… et l’expérience fut peu concluante.