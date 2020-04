Un commentaire de Vincent Schmidt



Une fois sortis de la crise, il faudra payer et des têtes vont tomber!

Et hop, 3 millions de masques FFP2 à nouveau bons pour la poubelle ! Pas conformes, pas homologués, n’apportant aucune garantie d’efficacité. Si nous n’étions pas dans une crise sanitaire sans précédent, l’affaire ne ferait que démontrer une fois de plus l’incompétence de certains ministres, le manque de prévoyance, le gaspillage des deniers publics. On en appellerait aussi assurément à la démission de Maggie De Block et Philippe De Backer, voire de l’ensemble du gouvernement.



(...)