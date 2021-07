Sur la route qui mène au village de Trooz, le long de la Vesdre, le paysage qui s’affiche à nos côtés, dix jours après les effroyables inondations, laisse bouche bée. On est sans voix tant les mots nous manquent face à ce décor d’apocalypse… des voitures soufflées, des glissements de terrain, des arbres arrachés, des routes soulevées ou des caillasses et des déchets ménagers qui jonchent le sol à perte de vue. Le tout, dans un ballet incessant de camions, tracteurs et dépanneuses.