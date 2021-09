Pas question pour le sieur Van Grieken , président d’un Vlaams Belang dont le poids politique est de moins en moins négligeable, de louper la moindre fenêtre d’opportunité de polémique. Pour le coup, c’est sur la rentrée, et en l’occurrence nos enseignants, qu’il tape. Dans une vidéo TikTok (le VB est très actif sur les réseaux sociaux), il explique que. Ce qui suit va plus loin :, annonce-t-il. Du flanc du jugement de comptoir, on bascule vers celui de la menace politisée, ce qui est nettement plus grave.