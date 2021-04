Les vaccins ont sauvé, sauvent et sauveront des millions de vies. C’est scientifiquement prouvé. Depuis la déferlante de la Covid-19, la seule solution pour l’endiguer et un jour éventuellement l’éradiquer (comme jadis la polio, la coqueluche ou la rubéole) porte des noms de marque : Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson ou encore AstraZeneca. Après bien des péripéties et des sagas (les masques, le tracing, le testing...), la campagne de vaccination a enfin pris son envol.

(...)