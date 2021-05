Une Dernière Humeur signée Géry De Maet.

Pendant longtemps, le cancer fut un mal dont on ne disait pas le nom. On préférait mentionner une "longue et pénible maladie" dans les avis nécrologiques.

Ce n’était certes pas une maladie honteuse mais elle faisait peur. Il faut dire que, mal connue et soignée avec les moyens de l’époque, l’épreuve entraînait souvent de grandes souffrances.