Un édito de Jean-Marc Ghéraille.

Nuremberg 2.0, génocide, étoile jaune. Les mots ont un sens, parfois lourd, il ne faut pas le galvauder. Ces derniers jours, alors que le débat sur la vaccination obligatoire (ou non) débute à peine au Parlement, les antivax, du moins la frange la plus virulente, reviennent à la charge. Avec des insultes et des menaces non voilées qui sont autant de pressions sur certains experts et politiques. Des méthodes de voyous qui n’ont pas leur place dans une démocratie.