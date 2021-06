Il commence à être temps de se le dire : on a un problème avec la campagne de vaccination à Bruxelles. Le constat chiffré : alors qu’en Wallonie et en Flandre, plus de la moitié des adultes a reçu sa première dose (52 % au nord du pays, 54 % au sud), la région de Bruxelles-Capitale cale à 39 %. Soyons de bon compte, l’écart est moins sensible sur la métrique de +18 ans pleinement vaccinés (deux doses), où Bruxelles est à 21 % contre 24 % en Flandre et 23 % en Wallonie. Mais il est criant si on s’arrête sur d’autres paramètres : 80 % des personnes âgées de 75 à 84 ans ont été piquées deux fois en Flandre. Pour 40 % à Bruxelles…