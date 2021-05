La dernière humeur de Jean-Marc Gheraille

Même s’il y a eu quelques retards à l’allumage et des montagnes russes concernant l’approvisionnement et/ou les délais pour la seconde dose, la campagne de vaccination a appuyé sur le champignon en Belgique. Quand les choses vont bien, il faut également pouvoir le dire. La Wallonie et la Flandre piquent à tour de bras. Seule Bruxelles est à la traîne et aurait besoin d’un coup de fouet.