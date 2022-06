La Dernière Heure du Dimanche, sympathiquement rebaptisée la DHDD, tire sa révérence. Le dimanche 25 juin, nous vous offrirons un ultime numéro collector pour marquer la fin de cette belle aventure. Nous continuerons néanmoins à vous informer, vous divertir, vous interpeller, vous faire rêver et vous gâter sur notre site www.dhnet.be dès le dimanche 3 juillet.

Nous avons en effet décidé de vous offrir encore davantage de sujets d’actu mais aussi de détente et de divertissement. Pas de panique, nous conservons les chroniques et rubriques que vous appréciez et qui ont rythmé vos dimanches depuis vingt-deux ans. Vous retrouverez donc l’actu et les potins des royautés, le voyage rétro et nostalgique des transports en commun, la chronique de Jean-Marc Ghéraille mais aussi notre nouvelle chronique psy-toyenne qui pose les vraies questions.

Rayon sports, la Dernière Heure, incontestable numéro un du sport, sera plus que jamais sur tous les terrains. Avec l’actu chaude et les dernières news de votre club, le live des rencontres phares du dimanche, les analyses, les réactions et les débats. Sans oublier nos Diables rouges actifs dans les plus grands championnats étrangers ou les chocs anglais, italiens, français, allemands ou espagnols.

Mais aussi toutes les infos d’une journée riche en émotions sportives : le cyclisme et les exploits des Belges, la Formule 1, le hockey, le tennis,…

Encore plus de journalistes seront sur la brèche pour vous faire vivre un dimanche à la fois informatif, festif, distrayant et relaxant. Des articles à la fois gratuits mais aussi en version payante.

Bienvenue au dimanche XXL sur www.dhnet.be!