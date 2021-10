Un édito d'Adrien de Marneffe.

Il n’est pas rare dans les couloirs du gouvernement d’entendre des critiques sur la méthode De Croo : peu structurée, laissant s’accumuler les dossiers difficiles pour trancher au dernier moment, etc. Le Premier ministre a dû composer avec des tensions particulièrement vives entre socialistes et libéraux, avec un point d’orgue durant la nuit dernière. Le PS a montré les muscles et réaffirmé son statut de premier parti de la Vivaldi. Le MR a rendu coup pour coup. Face à ce choc idéologique, le flegmatique Alexander De Croo a pu sembler parfois dépassé. Et pourtant