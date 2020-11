Il est des discours qui sont inaudibles et à la limite criminels. Alors que la planète entière est confinée en tout ou en partie, que des pans de l’économie (et les millions d’emplois qui vont avec) s’écroulent et que les scientifiques sprintent pour dénicher un remède efficace, les antivaccins en profitent pour nous recycler leur propagande en les mettant à la sauce Covid. Certains esprits obtus voir obscurantistes vont même jusqu’à asséner des contre-vérités sur l’efficacité des vaccins. En y glissant le sempiternel scénario du grand complot des firmes pharmaceutiques qui muselent forcément nos dirigeants et les médias.