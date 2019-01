Le déballage voir l’impudeur médiatique est désormais érigé en mausolée. Les vedettes, ou plutôt les peoples, se sentent obligées de dévoiler leur vie privée voir presqu’intime pour satisfaire au voyeurisme ambiant.

Yann Moix, que l’on jadis connu plus inspiré en tant qu’écrivain même s’il a sans doute atteint son zénith avec « Podium », s’est mué ces dernières années en polémiste télévisuel. Donnant un avis tranché et définitif sur tout et tous dans des talk shows dont le buzz est le carburant, il est devenu un people. Un de ces people que les magazines d’actualité interviewent régulièrement. Sur tout et sur tous puisque son actu n’est plus littéraire.

(...)