En 2013, la Citroën Évasion immatriculée 1-EGZ-704 a été verbalisée à Molenbeek-Saint-Jean, pour mauvais stationnement. La redevance a été adressée à Vincent Staquet, qui l’a trouvée dans sa boîte aux lettres et a haussé les épaules. Pourquoi un tel geste ? Parce qu’il a pensé qu’il y avait forcément erreur. Il y avait forcément erreur vu qu’il n’avait jamais mis les pieds à Molenbeek. "J’habite à La Louvière, il m’est arrivé d’aller à Bruxelles mais à Molenbeek, jamais", nous explique Vincent.

Vincent est dépité. Huit ans après, l’affaire n’est pas réglée. Elle prend en revanche des proportions ruineuses pour son portefeuille. C’est la mésaventure qu’il a voulu confier à nos lecteurs.

Était-ce en mai ou en juin 2013 ? Le quinquagénaire n’est plus en mesure de le préciser. Mais ce dont il se souvient, c’est d’avoir téléphoné à la commune et d’être tombé sur un employé qui lui a répondu en néerlandais.

"Je lui ai demandé de me passer un collègue francophone et le gars m’a raccroché au nez. Bref, j’ai envoyé un e-mail à la commune pour indiquer que je contestais l’infraction. En fait, je venais juste de me débarrasser de ma Citroën. Je l’avais revendue à un garagiste de Châtelet. La DIV n’avait probablement pas eu le temps de faire le changement et l’on m’envoyait le papier par erreur au lieu de l’envoyer au nouveau propriétaire."

Pour Vincent Staquet, qui n’a plus rien entendu pendant deux ans, l’affaire était réglée. "J’avais oublié cette histoire. Pour moi, tout était en ordre."

(...)