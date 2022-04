Le nombre d'accidents dus à la consommation de drogues augmente. Ce week-end, un accident de bus a coûté la vie à deux personnes

Cette année, 100.000 tests salivaires seront mis à la disposition de la police dans le cadre de la lutte contre la conduite sous l’influence de drogues. Il s’agit d’un doublement par rapport à 2021 et d’un triplement par rapport à 2020. Le Vice-premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne souhaite augmenter fortement la probabilité de se faire prendre et réduire le nombre de victimes de la route. La drogue au volant occupe malheureusement à nouveau le devant de l’actualité, après qu'un accident de bus sur la E19 à Sint-Job-in-'t-Goor, dimanche après-midi, a coûté la vie à deux personnes...