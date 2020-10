Le meurtre du petit Noam, âgé de 11 mois à peine, avait marqué toute la Belgique. L’enfant est décédé en 2008 des suites des coups et blessures infligés par sa belle-mère, Coralie Gossiaux. L’enfant avait été torturé au domicile familial, à Couvin. La jeune femme alors âgée de 19 ans et en couple avec le papa du bébé, n’avait pas hésité à lui jeter de l’eau bouillante au visage avant de jeter l’enfant au sol et de le cogner au mur. Des faits particulièrement atroces qui avaient valu à Coralie Gossiaux une peine de 20 ans de réclusion pour meurtre et tortures en mars 2011.

En mai 2017, soit six ans après cette condamnation, Coralie Gossiaux obtiendra pourtant sa libération devant le tribunal d’application des peines. Son avocat, le pénaliste Fabian Lauvaux, parviendra à la faire sortir de prison sous conditions. La jeune femme affirmait vouloir obtenir une seconde chance et être guidée par sa seule motivation à l’extérieur, à savoir son fils de 9 ans.

Un enfant âgé aujourd’hui de 12 ans pour lequel la maman se retrouve à nouveau face à la justice !

(...)