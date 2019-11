La France a payé "un lourd tribut", relève mercredi la presse après la mort de 13 soldats de la force Barkhane lundi au Mali, et des question reviennent en boucle: faut-il rester au Mali, et où va l'opération Barkhane ?

"Aux larmes", "La France pleure ses soldats", titrent en Une La Provence et Le Figaro, quand Le Parisien-Aujourd'hui en France met les portraits des 13 soldats "Morts au combat" dans un accident entre deux hélicoptères, lors d'une opération contre des jihadistes dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso.

"L'accident, tragique, qui a coûté la vie lundi soir à treize soldats français au Mali fait douloureusement resurgir dans l'actualité un conflit lointain, partiellement oublié", note Pascal Coquis dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace. "Il vient redire la violence de ce conflit lointain qui a déjà coûté la vie à 41 militaires français et à des centaines d'autres."

Gilles Grandpierre rappelle également dans L'Union que la France est en guerre, "mais c'est une guerre qu'on oublie, parce qu'elle est lointaine et fait - c'est terrible à dire - tellement peu de victimes comparée aux hécatombes d'antan qu'on finirait par s'habituer".

La France paie ici un "Lourd tribut", regrettent de concert Le Télégramme, L'Est républicain et Le Journal de la Haute-Marne. "Ces treize hommes laissent des familles anéanties. Mais, à une époque où il est de bon ton de remettre en question ceux qui nous protègent, la mort de ces soldats vient précisément rappeler que leur rôle est primordial dans la lutte contre l'obscurantisme", souligne Christophe Bonnefoy dans ce dernier quotidien.

"Avec leurs familles et leurs amis, c'est la France qui est en deuil, et qui veut leur témoigner une affectueuse gratitude", ajoute Jean Levallois dans La Presse de la Manche.

"Où va Barkhane ?"

Mais cet accident soulève aussi une question lancinante: "Passé le moment des hommages et du deuil, on ne pourra pas échapper à une interrogation collective sur le devenir et les modalités de l'intervention française. Où va Barkhane?", s'interroge ainsi Claude Weill dans Nice-Matin.

"Faut-il rester au Mali?", abonde La Provence, même si tout le monde s'accorde à dire qu'un retrait du Sahel aurait des conséquences catastrophiques.

L'opération Barkhane, où la France est la seule grande puissance occidentale à l'oeuvre, est "un échec pour la diplomatie et la coopération militaire. Un fiasco pour l'Europe, incapable de se mobiliser pour protéger, ensemble, ses valeurs et son territoire. Malgré ce constat, le maintien de nos troupes dans ce désert brûlant est plus que jamais nécessaire", insiste ainsi Jean-Michel Servant dans Midi Libre.

"L'abandon du terrain serait une chance formidable offerte aux organisations djihadistes (qui s'inspirent davantage du crime organisé que des sourates du Coran) de se procurer une nouvelle base. Plus que d'une retraite militaire, c'est d'un nouveau départ politique, et d'Européens moins frileux, dont a besoin l'opération Barkhane", appuie Laurent Marchand dans Ouest France. "La France joue non seulement sa crédibilité et son approvisionnement énergétique, mais sa propre sécurité. Et avec elle, celle des Européens".

"Un retrait entraînerait immédiatement le massacre de nombreux civils et la déstabilisation d'un continent. Pour notre armée, elle serait vécue comme une désertion. Comme un insupportable abandon. Une insulte faite à la mémoire de ses héros", conclut Jean-Michel Servant dans Midi Libre.