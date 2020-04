Les Belges absents pour les 75 ans de la libération du camp de concentration.

Comme chaque année, Solange Dekeyser préparait, depuis des mois, la visite du camp de Flossenbürg, ce camp de concentration en Bavière par lequel 96 000 prisonniers ont transité et où ils ont vécu l’enfer, un enfer dont au moins 1 693 Belges ne sont pas revenus. La visite était programmée à la fin avril. Elle recevait cette année un sens particulier, avec le 75e anniversaire de la libération du camp par la 90e division d’infanterie US. À cause de la pandémie de Covid-19, la Belge a dû annuler le départ prévu jeudi prochain.

Son père, Charles Dekeyser, retournait à Flossenbürg trois à quatre fois par an. À son décès en 2011, sa fille s’est juré, comme elle lui en avait fait la promesse, de perpétuer le souvenir. À son initiative, une bonne cinquantaine de Belges, dont 35 de Wallonie et Bruxelles, devaient se rendre à Flossenbürg pour honorer la mémoire de ceux qui y ont souffert et, pour beaucoup, sont restés là-bas.

(...)