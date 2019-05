La police fédérale a relancé les recherches de Fehriye Erdal, une activiste kurde qui avait échappé de manière spectaculaire à la Sûreté de l'Etat il y a 13 ans. Elle et un autre fugitif ont été ajoutés à la liste des "Most Wanted" de la police fédérale, d'après les journaux Sudpresse et plusieurs titres flamands.

Fehriye Erdal s'est enfuie en 2006 de sa résidence surveillée. Elle a été condamnée par défaut à 15 ans de prison en 2017 pour un attentat au "Sabanci Center" à Istanbul, qui avait été revendiqué par le groupe d'extrême gauche DHKP-C, auquel elle appartenait.

Le deuxième nom ajouté à la liste FAST (Fugitive Active Search Team) est celui de Leonardus Beaumont (71 ans), condamné par défaut le 6 mai dernier pour l'assassinat de son ex-femme. En 2009, le fugitif néerlandais avait tiré cinq coups de feu dans la poitrine et la tête de son ex-épouse.