Double meurtre de Kraainem: trois mois plus tard, la police sur la piste d'un témoin crucial

En mars dernier, Coline (17 ans) et sa maman Magali ont été froidement assassinées, poignardées, dans leur maison de Kraainem, en pleine nuit. Le tueur a alors pris la fuite avec la voiture de la maman. Aucune trace de cambriolage n’a été observée sur le lieu des faits, si ce n’est que les téléphones portables des deux victimes avaient disparu.

Trois mois plus tard, une nouvelle piste émerge : la police a découvert des images d’un témoin crucial avec un sac orange vif. Celui-ci peut avoir des informations qui pourraient mener au tueur.

L'homme est visible sur des images de surveillance dans la Tongerenstraat, à Etterbeek. Il est de corpulence normale, habillé de manière sportive et porte un sac orange. Il n'est pas facile de voir sur les images, qui ont été prises dans la nuit du 23 au 24 mars, s'il porte un masque buccal noir ou s'il a une barbe noire. La police le recherche en urgence. "Si cet homme se reconnaît, nous lui demandons de se manifester. Les personnes qui pensent le reconnaître peuvent également nous contacter."

La voiture qui a été volée est une Skoda Roomster couleur argent. Peu après le double meurtre, la voiture s’est posée sur l’espace réservé aux bus de l’école du Sacré-Cœur de Lindthout, avenue des Deux Tilleuls à Woluwe-Saint-Lambert, à environ 5 kilomètres de la maison de Coline et Magali. Les images de surveillance permettent à la police de cartographier la majeure partie de la trajectoire du véhicule. De ce fait, les enquêteurs savent qu’il a quitté la maison de Magali et Coline vers 5 heures du matin, et qu’il a été abandonné une vingtaine de minutes plus tard.

Sur les images vidéo, le conducteur n’est clairement visible nulle part. Et même lorsque la voiture est abandonnée, le conducteur reste hors de vue. Mais, juste après, c’est l’homme au sac de voyage orange vif qui apparaît.

Juste après cette nuit tragique, Pierre D., l’ex-compagnon de Magali ou, à tout le moins, celui qui venait d’être sommé de quitter le domicile, selon des témoignages de proches, avait été directement inculpé. Son alibi, c’était d’avoir passé la nuit chez une connaissance. Néanmoins, personne ne l’a vu du soir au matin, alors qu’il affirme être resté dans sa chambre.

Début mai, la chambre des mises en accusation de Bruxelles le remettait en liberté. Mais il reste suspect du double assassinat.

"Il y a des soupçons. Mais nous maintenons qu'il n'y a pas d'indices sérieux de culpabilité. Cela ne suffit pas à le maintenir en prison", avait commenté l'avocat Dimitri de Béco lors de la libération de son client.

Êtes-vous cet homme sur la vidéo (à voir sur dhnet.be) ou sur la photo ou avez-vous une idée de qui il s’agit ? Alors n’hésitez pas à contacter la police au numéro vert 0800 30 300 ou sur vangen@police.belgium.eu. Toute personne ayant remarqué quelque chose d’étrange ou de suspect dans les environs de l’avenue d’Annecy à Kraainem dans la nuit du 23 au 24 mars, peut également le signaler.