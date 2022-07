Sécurité routière en Belgique : près d'un accident par semaine impliquant une ambulance, voici les règles à respecter quand vous croisez un véhicule prioritaire

Les accidents impliquant ont tendance à se multiplier ces dernières semaines. Vendredi dernier, une ambulance des pompiers de Bruxelles a ainsi été heurtée par un chauffard, générant des blessures chez quatre personnes dont deux ambulanciers. Un phénomène qui ne serait malheureusement pas si rare que cela. Selon les chiffres communiqués par l’Agence wallonne pour la Sécurité routière, on a recensé, avant-covid, un accident avec blessés par semaine impliquant une ambulance en Belgique. “Ces 5 dernières années, l’AWSR a enregistré 187 accidents avec tués et blessés – dont 53 en Wallonie – impliquant une ambulance en Belgique, confirme Belinda Demattia, porte-parole. Ces accidents ont fait 319 victimes dont 301 blessés légers, 16 graves et deux décès.”

Des chiffres qui n'incluent pas les accidents où seuls des dégâts matériels sont constatés. Selon l'AWSR, 70 % des accidents impliquant une ambulance ont lieu en agglomération, 72 % des accidents ont lieu en journée de semaine et un sur deux se produirait à une intersection.

Après une diminution des chiffres en raison de la baisse du trafic en 2020 et 2021, les organismes de promotion de la sécurité routière craignent une hausse de ces accidents qui mettent en péril les ambulanciers mais également augmentent les risques de décès pour les patients transportés. “À l’entente de sirènes de véhicules de secours, nombre d’usagers de la route sont souvent désemparés voire paniqués, provoquant un blocage de la voirie bien involontaire, déplore Belinda Demattia. Il faut se bouger, mais comment ? Dès qu’un conducteur entend retentir la sirène d’un véhicule prioritaire, il doit donc libérer le passage sur-le-champ, céder la priorité et s’arrêter au besoin.”

L’AWSR délivre donc plusieurs conseils importants. D’abord garder son calme. “Dans ce genre de situation, il ne faut pas paniquer et observer votre environnement afin de chercher le meilleur moyen de céder le passage au service de secours.  Il faut aussi éviter de s’arrêter brusquement et plutôt se ranger sur le côté.”

Il est aussi important de ne pas mettre les autres en danger : “Ne vous arrêtez pas sur la route ou dans un virage, ne vous engagez pas dans un carrefour que vous pourriez bloquer : vous pourriez en plus gêner considérablement les véhicules prioritaires. Et si le feu est vert pour vous, et rouge pour le véhicule prioritaire vous devez le laisser passer (NDLR : à condition qu’il ait les gyrophares et sa sirène allumés).”

Si par contre, le feu est rouge pour vous et que l’ambulance est derrière vous, le code de la route n’autorise pas à franchir le feu. “Le mieux est de se mettre sur le côté pour faire de la place. Si jamais vous passez le feu rouge car c’est l’unique solution pour laisser passer le véhicule prioritaire, faites très attention et veillez à vous ranger sur le côté et à ne pas franchir le carrefour.”

En cas de verbalisation – par un radar fixe par exemple -, vous pourrez toutefois justifier de la raison impérieuse de laisser passer une ambulance pour contester l’amende.