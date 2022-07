Un policier disparu à Rebecq : les recherches reprennent pour retrouver le jeune homme de 35 ans

Cela fait déjà plus de 24 h que Frederic Gonzalez Moradiellos a disparu. Le jeune homme de 35 ans, policier au sein de la zone Polbru (Bruxelles Capitale Ixelles) a quitté son domicile mardi vers 10 h et n'a plus donné signe de vie. Les recherches ont repris ce mercredi matin aux alentours de la rue Petit-Bruxelles, là où il est domicilié, dans l'espoir de le retrouver vivant. Selon nos infos, aucun trace de l'utilisation de son GSM n'a été retrouvée, ce qui ne facilite pas les recherches. Toujours selon nos infos, le policier aurait emporté son arme de service mais on ignore encore s'il a quitté ou non son domicile avec mardi matin. "Nous poursuivons les recherches à Rebecq, pour le reste ,c'est le parquet de Nivelles qui communique", se limite à répondre le commissaire David Rimaux, de la cellule des personnes disparues de la police fédérale.