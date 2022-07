Alerte aux noyades à la Côte belge cet été: "Les sauveteurs ne sont pas vos babysitters!"

On compte 395 sauvetages et 860 interventions pour retrouver des enfants égarés. Les 1 400 sauveteurs de la Côte belge n'ont pas fait bronzette sur le sable l'an dernier. Et cet été s'annonce encore plus chargé avec le retour en masse des touristes à la côte. "Nous avons déjà des problèmes avec des nageurs qui ne respectent pas les zones ou les heures de baignade. En théorie, la police peut vous infliger une amende pour cela mais c'est vrai qu'ils ont déjà assez de travail et que les sanctions ne sont dès lors pas toujours appliquées. Mais il en va pourtant de la sécurité de chaque baigneur de respecter ces règles. Nous comptons hélas déjà deux victimes de noyade cette saison. Deux personnes qui avaient sans doute trop chaud et qui sont allées se baigner en dehors des espaces sous notre surveillance", regrette An Beun, porte-parole de l'IKWV.

Une surveillance que les sauveteurs de plage ne peuvent pas assurer seuls. "Nous ne sommes pas des baby-sitters ! Beaucoup trop de parents ne regardent plus leurs enfants une fois qu'ils sont dans l'eau. Ils pensent qu'on va assumer leur rôle mais ils restent responsables. Beaucoup d'enfants ont aussi une mauvaise image des sauveteurs, ils en ont peur. Raison pour laquelle il est très important de présenter vos enfants aux sauveteurs lorsque vous arrivez sur la plage. Ainsi, ils n'hésiteront pas à leur demander de l'aide s'ils se perdent", poursuit An Beun avant de vous livrer quelques précieux conseils pour un été en toute sécurité :

"Surveillez vos enfants et accompagnez-les dans l'eau. Faites porter un bracelet gratuit à vos enfants, ils sont disponibles auprès des sauveteurs. Mettez-vous d'accord sur un point de repère fixe. Familiarisez vos enfants avec les sauveteurs, ils sont là pour vous aider. Il est aussi important de noter que la mer n'est pas une piscine. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent bien nager, mais dans la mer il y a toujours un courant, des vagues, la température de l'eau de mer... Entrez toujours dans l'eau de préférence avec au moins deux personnes."