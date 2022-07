Elle est loin l’époque de Marcel Habran: pourquoi les braquages de banques et les attaques de fourgons sont en voie de disparition

Une seule banque a été cambriolée dans notre pays l’année dernière, autant qu’en 2020, selon la fédération bancaire Febelfin. Le dernier cas a été exécuté à la banque CPH de Gilly, Charleroi. Quatre malfaiteurs, dont deux en costumes blancs et masques de carnaval, attendaient le chef de bureau le 16 décembre au matin. Ils ont pris le personnel en otage et se sont attaqués à la caisse d’argent avant de s’enfuir avec une somme considérable. Personne ne veut dire exactement combien.

Il y a dix ans, il y avait 44 braquages. En 2006 : 146. À l'époque, ils savaient que la règle dans les banques était de plutôt donner de l'argent que de mettre des vies en danger. "Aujourd'hui, les malfaiteurs ne prennent plus le risque parce que les agences sont mieux protégées, et qu'il n'y a presque plus d'argent liquide à encaisser. Si les gens veulent retirer des sommes plus importantes, ils doivent prendre rendez-vous et cet argent doit être commandé à l'avance au siège social, nous explique la porte-parole, Isabelle Marchand. Les banques ont investi massivement dans des techniques de sécurité encore plus strictes et plus modernes. Les procédures internes ont été renforcées, les systèmes d'alarme affinés. Le risque de se faire prendre s'est accru (NdlR. : la moitié des vols de banques ont été élucidés au fil des ans). On a des caisses d'argent intelligentes avec des verrous horaires et des systèmes qui rendent les billets de banque inutilisables puisque maculés de couleur, comme c'est le cas dans les distributeurs extérieurs lorsqu'on tente parfois de les arracher à l'aide d'une grue ou d'explosifs." En 2019, il y avait encore 22 extractions de ce genre, l'an dernier 9.

Le plan B, les tiger kidnappings, bat aussi de l'aile, vu les verrous horaires et la diminution du cash. On tient la famille d'un directeur en otage et celui-ci doit aller ouvrir les coffres avec les gangsters. "Maintenant, il y en a tout au plus quelques-uns par an, mais il y en avait trente auparavant."

Quant aux attaques de fourgons, elles ont été complètement abandonnéés. En 1995, il y en avait encore 56, 17 cinq ans plus tard et seulement 8 en 2005. D’abord parce que, ici aussi, les billets dérobés sont maculés. Et puis, surtout, les années de gloire du grand banditisme sont derrière nous, la criminalité est aujourd’hui plus discrète. Elle est loin, l’attaque belge la plus retentissante, celle de 1998 sur l’E40 à Waremme. La bande du grand gangster Marcel Habran avait alors braqué un fourgon appartenant à Brink’s Ziegler et s’était emparée, à l’aide d’explosifs, de plus d’un million d’euros.