La hanche de Patricia fracturée par une trottinette: “J’ai fait un vol plané”

Patricia a été violemment percutée par une trottinette alors qu’elle traversait un passage pour piéton à la sortie du métro Belgica, dans la commune de Jette en région bruxelloise.

Les faits remontent au 22 juin dernier. "Il était 17 h 15 lorsque je quitte le métro et que je traverse la rue pour rentrer à mon domicile. J'ai bien regardé à gauche et à droite pour m'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait. Nous étions plusieurs à nous engager sur le passage clouté lorsque soudainement, une trottinette m'a percuté sur le flanc gauche, se remémore-t-elle. J'ai fait un vol plané et j'ai été projetée au sol. Mon premier réflexe a été de m'asseoir, mais j'avais tellement mal que je suis restée couchée. J'ai crié de douleur et un attroupement de personnes s'est constitué autour de moi pour me fournir les premiers soins. La jeune femme qui était sur la trottinette s'est également arrêtée, visiblement choquée par la situation. Elle devait avoir la jeune trentaine."

Patricia est restée couchée le temps que l'ambulance arrive. "On m'a emmenée aux urgences de l'hôpital Brugmann-Horta où je suis restée de 18 h à 21 h avant de pouvoir aller dans ma chambre. On m'a annoncé que j'avais la hanche fracturée. J'ai été opérée le 24 juin et on m'a placé une prothèse à la hanche. J'ai été transférée à l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek la semaine dernière et je dois y rester plusieurs semaines dans le cadre de ma rééducation, poursuit-elle. J'espère que les séquelles ne seront pas trop importantes et que je n'aurai pas de problème de mobilité."

Thérapeute de formation, Patricia avait plusieurs stages de développement personnel par la peinture et l'écriture à animer cet été, mais tout tombe à l'eau. Aujourd'hui, elle tient à mettre en garde contre les dangers que représente la trottinette. "J'ai bien veillé à regarder de chaque côté de la rue avant de traverser, mais elle est venue très rapidement, alors que nous étions nombreux à traverser au même moment."

Les accidents de trottinettes électriques touchent essentiellement la région bruxelloise. À Bruxelles, on recense en moyenne une admission aux urgences par semaine, mais dans certaines zones plus fréquentées, cela peut monter jusqu’à deux à trois cas hebdomadaires, selon une récente étude de Vias, l’institut belge de la sécurité routière. Les accidents ont surtout lieu en journée dans des zones à forte densité de trafic, où se mêlent différents types d’usagers et sur la chaussée. L’enquête met également en exergue que la plupart des accidents impliquent un conducteur occasionnel ou novice. La tranche d’âge la plus concernée est les 20-40 ans.

Rappelons que depuis le 1er juillet, les trottinettes électriques sont interdites aux mineurs de moins de 16 ans. Des mesures complémentaires ont été prises à Bruxelles comme le fait de rouler à maximum 8 km/h sur le piétonnier du centre-ville et sur le semi-piétonnier de la chaussée d’Ixelles. Reste à voir si ces mesures seront respectée.