L’incroyable gaffe des policiers: la dame faisait l’objet d’un avis de recherche, ils la prennent pour une sans-papier !

C’est une belle boulette qu’a réalisée la zone de police de Haacht, dans le Brabant flamand. Lundi dernier, la police fédérale a lancé un avis de recherche suite à la disparition à Schaerbeek d’une dame de 69 ans souffrant d’Alzheimer. Chamsdha Darkaoui était déboussolée et a pris un bus De Lijn pour se rendre au Cora, mais elle s’est retrouvée au terminus situé dans la commune de Haacht, 20 km plus loin. Une riveraine l’a finalement déposée au commissariat en soirée mais elle a été relâchée par la police qui pensait qu’il s’agissait d’une sans-papiers. Au total, elle aura passé 19 heures à errer dans les rues de Haacht.

"Chamsdha a disparu le lundi à 14 h 30 à Schaerbeek. Nous l'avons cherchée partout et nous avons été au dépôt de la Stib à Haren où une patrouille de police de la zone Nord a recueilli le témoignage d'un agent Securitas qui assurait l'avoir vue. Elle cherchait à se rendre au Cora. Elle est montée dans un bus De Lijn et est partie ", explique Essediya, une amie de Chamsdha. "La cellule disparition de la police Nord est parvenue à localiser son téléphone juste avant qu'il tombe à court de batterie. Elle était près de la gare de Haacht. Un policier nous a alors dit qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'elle avait passé la nuit au commissariat où elle avait été emmenée à 23 h par une riveraine après avoir erré 7 heures dans les rues. La mauvaise, c'est que les policiers l'ont relâchée vers 5 h 50 en pensant qu'il s'agissait d'une personne sans-papiers et qu'elle avait été relâchée dans la nature."

Chamsdha s'est alors retrouvée toute seule dans cette commune inconnue et a erré pendant plus de douze heures. "Nous avons alerté l'administratrice d'une page Facebook de la commune de Haacht qui a mis en place une mobilisation locale pour retrouver Chamsdha. Je suis également allée sur place pour faire du porte-à-porte. Nous n'avons vu aucune patrouille de police dans le quartier pour nous aider à la retrouver. Plusieurs cyclistes ont sillonné les alentours et l'un d'eux l'a finalement retrouvée dans un jardin privé. Elle était assise sur un banc", poursuit Essediya.

Elle a donc à nouveau été emmenée au commissariat le mercredi à 23 h et sa fille est venue la rechercher. "Chamsdha était en possession d'un porte-clés et d'un porte-monnaie en cuir dans lequel il n'y avait pas sa carte d'identité, mais bien sa carte Stib avec ses coordonnées. C'est assez fou de savoir qu'on l'a prise pour une sans-papiers alors qu'en plus, elle faisait l'objet d'un avis de recherche à l'échelle nationale. Cela doit normalement être indiqué dans la banque de données de la police locale. De plus elle vit en Belgique depuis 60 ans, a travaillé toute sa vie ici, et s'exprime facilement en français ", ajoute Essediya, qui compte porter plainte contre la zone de police pour négligence. "Elle était très sale et était tombée par terre durant ses heures d'errance. Malgré ça, elle n'a pas été emmenée à l'hôpital pour faire des examens. Elle n'a reçu ni eau ni nourriture durant tout ce temps."

Nous avons tenté de joindre la zone de police de Haacht pour recueillir une réaction, en vain.