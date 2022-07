Natacha de Crombrugghe parmi 5 000 disparues au Pérou

Les parents de Natacha de Crombrugghe, disparue depuis janvier alors qu’elle devait faire un trek au Pérou, ont longtemps déploré l’abandon rapide de la piste criminelle au profit exclusif de la thèse accidentelle. Sur place, ils avaient entendu parler de nombreux enlèvements et de traite d’êtres humains. Ce n’est qu’après avoir insisté longuement auprès des autorités qu’une enquête a, il y a peu, été rouverte. Une réouverture qui relève du bon sens, à lire un article d’un journaliste péruvien, partagé par les parents.

En fait, près de 5 000 femmes ont disparu au Pérou jusqu’à présent en 2022.

La Défense du Peuple révèle dans son rapport "Où sont-elles passées ?" que 4 981 femmes disparues ont été signalées dans le pays jusqu’en mai, dont 2 318 ont été retrouvées, soit 47 %, moins de la moitié. En mai, sur un total de 1 563 disparitions, 921 (50 %) concernaient des femmes. 433 d’entre elles ont été retrouvées.

Selon ce rapport, la grande majorité des cas de femmes signalées comme disparues concernent des filles et des adolescentes. Ce sont elles qui subissent le plus souvent cette forme de violence.

"Les cas de femmes disparues, comme celui de Natacha et de milliers d'autres femmes péruviennes, exigent non seulement que les recherches et surtout que les investigations ne s'arrêtent pas, comme c'est majoritairement le cas après quelques mois ."

